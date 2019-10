Puhas klassika: Õudukas «Nemad» piinatakse kummitavas majas Halloweeni puhul surnuks kamp noori

Traditsioonilised halloweenipidustused ei ärata kambas kolledžitudengites erilist huvi. Nemad himustavad midagi, mis tarretaks vere soontes, rööviks mõistuse ja paneks hirmust tõeliselt värisema. Nii näib neile, et ööklubis möllamisest oleks tunduvalt huvitavam külastada mõnda kummitavat maja. Kuus noort asubki aega raiskamata teele linnast väljas asuva mahajäetud vabriku territooriumile, et seal siis kõigest hingest lõbutsema hakata. Üksik hoone kõrvalises kohas, täis labürinte, elusaid ämblikke, hirmsaid helisid ja jubedaid tube – just see, mida vaja!