Kibe kahetsus: Matt Damon avaldas, mismoodi ta ühe otsuse tõttu kosmilisest varandusest ilma jäi

«Jim Cameron pakkus mulle «Avatari». Ta ütles, et ei vaja selle filmi rolli otseselt nimekat näitlejat ja kui mina tema pakkumist vastu ei võta, siis ta otsib lihtsalt mõne tundmatu näo. Aga kui võtan, on ta valmis tegema minuga lepingu, millega saan 10% tuludest,» meenutas Damon.



Pakkumist Damon vastu ei võtnud ning mis parata, Cameroni 2009. aasta film osutus aasta suurimaks kassahitiks ning oleks GQ arvutuse kohaselt võinud näitlejale sisse tuua 250 miljonit dollarit. Veelgi enam – Damon ei teadnud ka seda, et filmist saab 10 aasta pärast Cameroni hiigelprojekt, mis toob välja 4 järge aastatel 2021, 2023, 2025 ja 2027. Kui oleks õnnestunud ka need algsesse lepingusse sisse kirjutada, siis...selle peale püüab Damon ilmselt mõelda nii vähe kui võimalik.



«Minu suurim kahetsus on aga see, et kuigi Cameroni pakkumise vastu võtmise tõttu poleks ma saanud teha «Bourne'i ultimaatumi» filme, siis teadsin juba siis, et ilmselt tähendab keeldumine, et ma ei tee kunagi Cameroniga koostööd. See imeb ja on siiani brutaalne sellele mõelda. Aga mu lastel on kõht täis. Kõik on okei,» lisas ta.