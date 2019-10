Pane meeled valmis: Will Smithi «Kaksikmeest» näeb Eestis uues 3D+ formaadis

Nn «High Frame Rate» ehk kõrge kaadrisagedusega film võimaldab edasi anda ülimalt realistlikku pilti ja seda eriti efektselt just kiirelt liikuvates situatsioonides, luues mulje nagu rulluksid sündmused lahti vaataja silme ees reaalsuses. «3D+ on nimelt uue generatsiooni digitaalne formaat kaadrisagedusega 60 pilti sekundis. Kinodes üldlevinud 24-kaadrilisest sagedusest on see niisiis enam kui kaks korda suurem, andes publikule võimendatud 3D-kogemuse,» kirjeldab uut formaati filmi levitaja Siim Rohtla.