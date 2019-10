Kassett «Lõpuks on ikkagi draama» toob ekraanile viis «žanrisugemetega» Eesti tudengifilmi

«Kui filmitudeng puuris õpikut avastas too erakordse määratlusviisi – žanr. Esmapilgul tundus kõik ilmselge, aga lühimängufilmide kasseti jagu hiljem mõistsid tegijad, et žanri mõtestamist ümbritseb samasugune müstilisus nagu kunsti ennastki. Kogemus õpetas vähemalt nii palju, et antud ajas ja ruumis tõdeme – lõpuks on ikkagi draama. Selle teadmisega presenteerimegi teile viit žanrisugemetega teost. Žanri võib auväärt vaataja määrata koos meiega,» kirjutavad filmitudengid kasseti tutvustuses.



Kokku linastub 5 filmi: «Karm liin», «Pappnägu», «Janu», «Värvid must-valgel» ja «Reiv».