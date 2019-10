Filmikriitik Tristan Priimägi: «Jokkerit» tuleb analüüsida väga kainelt

Seoses Colorado massitulistamisega seitse aastat tagasi, mis toimus samuti Jokkeri-Batmani filmi ajal, tugevdati USA suuremate linnade kinodes politseivalvet. Eesti juhtiv filmikriitik Tristan Priimägi leiab, et ohu märke filmis on ja seda tuleb analüüsida väga kainelt, sõnas ta «Aktuaalse Kaamera» kultuuriuudistele .

«Tegelikult on see minu kui kriitiku jaoks suur ohumärk, kui Veneetsia annab keskpärasele Hollywoodi filmile Kuldlõvi auhinna, siis tähendab see seda, et üks põhilisi art-house'i teenäitajaid on end täielikult maha müünud suurstuudiote lobile,» tõdes Priimägi.