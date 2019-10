Esimesed pildid: Indoneesia džunglis algasid Eesti jõulufilmi võtted

«Džungliseiklusest fantaseerisin juba väikese poisina. Nüüd, mil vihmametsi ähvardab inimtegevusest tulenev oht, on mul aeg tuua fantaasiad ekraanile ja lasta lastel päästa džungel,» räägib Jaak Kilmi.

Muidugi ei pääsenud filmitegijad võttepaigas Indoneesias üllatustest ja põnevatest väljakutsetest, alustades sekeldustest tollis kuni tavatute liiklusreeglite ja võõrapäraste menüüdeni. «Indoneesias käib kõik teisiti kui koduses Eestis. Erinev on nii ilm, kultuur kui ka traditsioonid. Olen kindel, et tagasi koju jõudes on meil kõigil palju põnevaid lugusid rääkida,»muljetab Kilmi.