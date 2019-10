Võtted said stardi: loe, millest räägib uus Eesti suhtekomöödia

Uus kodumaine mängufilm «Asjad, millest me ei räägi» toob meieni viie erinevas vanuses paari suhteprobleemid ja salafetišid. Selgeks saab seegi, millised tagasilöögid võivad olla asjadel siis, kui oleme otsustanud oma partneritele avaldada kogu tõe selle kohta, mis meile magamistoas tegelikult kõige rohkem meeldib.

Filmis teevad kaasa mitmed kodumaised tipptegijad, nende seas Jan Uuspõld, Ragne Pekarev, Kait Kall, Klaudia Tiitsmaa, Egon Nuter, Liina Tennosaar, Rain Tolk, Jekaterina Novosjolova, Sten Karpov ja Liis Karpov.

Filmi lavastajateks on Eesti-Läti tandem Andrejs Ekis ja Tanel Ingi, kes tegid koostööd ka paari aasta taguse menukomöödia «Svingerid» võtetel.

Filmi lavastaja Andrejs Ekis ütleb, et ta armastab eesti näitlejaid. «Nad on absoluutsed professionaalid. Ma tean, et see on tavaline fraas, mida taolistel puhul kasutatakse ja tavaliselt ma hoidun sellistest fraasidest, aga praegu tuleb seda kasutada, sest see on tõsi,» ütleb Ekis pärast esimesi võttepäevi.

«Kõik näitlejad tulevad võtteplatsile, nad on rolliks valmis, neil on repliigid peas ja režissööril jääb üle öelda stseeni lõppedes lihtsalt »cut«. Tundub, et neile meeldivad filmivõtted kodunt veidi eemal. Nad tunnevad end võtteplatsil vabalt ja see avaldub ka nende rollisooritustes,» kiidab lavastaja.

Ekise paremaks käeks võtteplatsil «Ugala» teatri raudvara ning telesarjast «Pilvede all», «Riigimehed» ja «Pank» tuntud lavastaja ja näitleja Tanel Ingi, kelle ülesandeks on võtteplatsil töö näitlejatega. Tanel Ingi tunnistab, et sattus lätlastega koostööd tegema esmakordselt siis, kui nad soovisid teha eesti näitlejatega filmi «Svingerid». «Kui praegune projekt käima läks, olime režissöör Andrejs Ekisega juba sina peal ja ta kutsus mind taas kampa.» Töö sellises projekti juures on Taneli jaoks suur kogemuste omandamise võimalus. Tanel räägib, et tema ülesanne on antud projekti puhul näitlejatega stseenid enne kaamera ette minekut valmis teha. «Teha enne võtet nendega proove, leppida kokku, kes millist asja ja millistel põhjustel antud stseenis ajab. Kui oleme sellega ühelpool, siis tulevad juba operaator ja režissöör juurde ning liigume koos edasi, vajadusel muudame mõnda kohta, võtame vähemaks või paneme juurde.»

Suhtekomöödia võtteperiood kestab kuni oktoobri keskpaigani ning kinodesse peaks linateos jõudma esimeste eellinastustega järgmise aasta Sõbrapäeval. Seejärel laiemal rindel juba 6. märtsil ehk naistepäeva nädalavahetusel.

«Ajad, millest me ei räägi» näol on tegemist Austraalia 2014. aasta komöödiafilmi «Little Death» uusversiooniga.