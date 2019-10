Filmikägu: Mõista või hukka mõista? Kuldlõvi võitnud «Jokkeri» vägivald ja vastuolud analüüsi all

«Külas on Priit Pääsuke, kes on valmis saanud dokumentaalfilmi Tõnis Mägist pealkirjaga «Tõnis Mägi. Vaikus Valguses». Miks selleks kulus 5 aastat, räägib Priit saates,» tutvustavad uut episoodi filmigurudest saatejuhid Kristjan Gold ja Lauri Kaare.



«Uudistes teeme juttu sellest, et Ämblikmees on tagasi Marveli kinouniversumi soojas rüpes ja sama universumi boss Kevin Feige soovib kätt proovida ka «Star Warsiga». Kenneth Branagh järgmine peatükk Poirot' saagas ehk «Surm Niilusel» läks võttesse ja Robert Louis Stevensoni «Aarete saarest» on tulemas uus filmiversioon. Uusi kodumaised dokumentaalfilme tuleb sel nädalal kinno lausa 2. Lisaks Tõnis Mägist rääkivale filmile saavad jalgpallisõbrad lähemalt tutvuda Konstantin Vassiljevi saatusega filmis «Kastist Väljas». Mängufilmidest on valikus vene linateos «Sangar», animafilm «Lumepoiss Everest» (Abominable), Woody Alleni uus üllitis «Vihmane päev New Yorgis», taanlaste originaalversioonil põhinev «Pärast pulmi» ja oktoobri oodatuim film «Jokker».»