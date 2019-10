Fotod: Loe režissööri tänukirja! Steven Spielberg sai purki oma esimese muusikalifilmi

It’s a wrap on West Side Story. To mark the end of production, Steven wanted to share a few thoughts and images with you. 📸: @nikotavernise (Photos 1, 2) / #StevenSpielberg (Photo 3) #WestSideStory #StevenSpielberg pic.twitter.com/4PdhHxueKz

Filmis teeb kaasa ka legendaarne puertoriikolanna Rita Moreno, kes 1961. aastal 30-aastasena särtsaka Anita rollis end Hollywoodi ajalukku jäädvustas ning parima kõrvalosa Oscari võitis. Tänaseni maagiliselt energiline 86-aastane Moreno, kes oma kuulsuse tipul semmis nii Marlon Brando kui ka Elvis Presley'ga ning on aastate jooksul üles astunud lugematul hulgal filmides ja telesarjades, tegutseb projekti juures ka produtsendina. Kuuldavasti soovis Spielberg kohe esimestest hetkedest kindlasti just Morenot kampa saada ning tragi naine oli vägagi nõus. Filmis mängib Moreno Valentinat, kes on poeomanik Doci ehk peaosalise Tony tööandja edasi arendatud versioon.



Moreno on pälvinud palju elutööauhindu ning on üks 15 näitlejast läbi ajaloo, kel on nn EGOT staatus: see tähendab, et ta on võitnud nii Emmy (kaks), Grammy, Oscari ja Tony. Loorberitel uskumatult energiline ja tegus naine ei puhka, vaid mängib hoopis näiteks Netflixi sarjades (nt «One Day at a Time») ning veel mitmes telesarjas («Jane The Virgin», «Grace and Frankie»).