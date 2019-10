Nädala uued filmid: Will Smithi poole noorem peegelpilt, soove täitev tuba, Dr. Quinni comeback, pulmaralli ja pääsukese identiteedikriis

Visionäärist režissöör Ang Lee uusim linateos «Kaksikmees» (Gemini Man) on efektsest märulist ja trikkidest tulvil põnevik Will Smithi kaksikrolliga, mis üles võetud uusima kinotehnika HFR 3D formaadis. High Frame Rate ehk kõrge kaadrisagedusega film võimaldab edasi anda ülmalt realistlikku pilti ja seda eriti kiirelt liikuvates situatsioonides, luues mulje, nagu rulluksid sündmused lahti vaataja silme ees reaalsuses. Võimas HFR 3D on Eesti kinodes kogetav vaid valitud kinosaalides. Film on kavades ka tavapärase kaadrisagedusega 2D formaadis.



Karjääri lõpetada ihkav vananev valitsuse palgamõrvar Henry Brogan (Will Smith) saab sihtmärgiks omaenese nooremale kloonile, kes näib teadvat ette iga tema järgmist sammu ja liigutust. Põgenedes iseenese noore ja tugeva versiooni eest peab Henry paljastama kloon Juniori loomise hämarad tagamaad ning päästma nooruki süngest saatusest. Henry liitlaseks saab teda algselt luurama saadetud eriagent Danny (Mary Elizabeth Winstead). Pööranud oma endise tööandja vastu avastab Henry korruptiivse süsteemi, mida juhib tema eksboss Clay Varris (Clive Owen). Kuid Juniori patroonist Varris on otsustanud Henry maksku mis maksab vaigistada. Režissöör Ang Lee (Pi elu, Brokebacki mägi), stenaristid David Benioff (Troonide mäng) ja Billy Ray (Näljamängud; Operatsioon Overlord).

Apollo Kinodes alates 11. oktoobrist 2019.

Romantiline komöödia «Pulmaralli» (The Wedding Year) toob suurele ekraanile armastatud teleseriaalist «Moodne perekond» tuntud Sarah Hylandi.

Pühendumist kartva 27-aastase naise suhe pannakse proovile, kui ta oma uue poiss-sõbraga aasta jooksul seitsmes pulmas käib.

Hullumeelsuseni pinget kruviv triller «Salatuba» (The Room) paneb mõtlema sellele, et vahest on siiski hea, et iga meie soov ei täitu. Bucheoni Fantaasiafilmide Festivali peaauhinna võitnud film räägib noorpaarist Kate'ist (Olga Kurylenko) ja Mattist (Kevin Jannsens), kes kolivad suurest linnast eemale uude majja, millest peaks saama nende unistuste kodu. Maja on kaua tühjana seisnud ning seal korda luues avastavad nad majas salapärase ruumi, mis täidab nende iga materiaalse soovi. Ruum võimaldab soovida mida hing vaid ihaldab – on see miljon dollarit, maailma kuulsamad maalid või kasvõi tippklassi restorani õhtusöök. Kuna Kate on üle elanud kaks nürisünnitust, siis on nende kõige salajasemaks sooviks saada laps...

Vaimustavate koreograafiliste stseenidega romantilises noortedraamas «Tundekeeled.Vabatants» (High Strung. Free Dance) tuleb noortel tantsijatel New Yorgis läbilöömise nimel end viimseni proovile panna, tuues ka isiklikke ohvreid. Barlow (tantsija Juliet Doherty) on andekas baleriin, kes otsustas New Yorgis oma unistuse täita. Kahjuks polnud esimene kokkupuude tegelikkusega kuigi meeldiv: kogenud balletiõpetaja Oksana (teda mängib «Doktor Quinnist» tuntud Jane Seymour) ütleb avameelselt, et Barlow on täiuslikkusest kaugel. Tütarlaps otsustab mitte alla anda ja läheb uue Broadway tantsulavastuse prooviesinemisele. Lavastaja Zander (Thomas Doherty – ei ole peaosatäitjaga suguluses) märkab Barlow'd ja valib ta välja. Mõni päev hiljem ühineb trupiga andekas pianist Charlie (Harry Jarvis), kes tuli – nagu Barlow'gi – New Yorki oma unistust teoks tegema. Noorte vahel tärkab vastastikune sümpaatia, kuid ka Zander pole Barlow' vastu ükskõikne ja too avastab end armukolmnurgast.



Peaosa mängib 21-aastane Juliet Doherty, kes võitis 2012. ja 2014. aastal maailma suurima tantsuvõistluse Youth America Grand Prix. Filmi koreograafia on seadnud Emmy-võitja Tyce Diorio, tõsielusarja «Tantsi, kui oskad» koreograaf, kes on töötanud ka niisuguste tähtedega nagu Janet Jackson, Paula Abdul, Jennifer Lopez ja Ricky Martin.

Vahvas koguperefilmis «Pääsuke Manou» (Manou the Swift) avastab kajakaperes üles kasvanud pääsutibu, et on täitsa vahva olla natuke omamoodi. Pääsuke, täpsemalt piiritaja ehk piirpääsuke Manou kasvab siiras usus, et on kajakas. Ta püüab iga hinna eest ujuma õppida, kala püüda ja lennata nagu tema vanemad. Ühel hetkel ta aga mõistab, et temast ei saa kunagi tõelist kajakat. Manou lahkub kodupesast ja kohtub teiste pääsukestega. Tema endistele «liigikaaslastele» see muidugi ei meeldi. Juhuse tahtel saab Manoust, kes on vapper kui kajakas ja nutikas kui pääsuke, tõeline kangelane.

Peaosalistele annavad originaalis hääled Kate Winslet, Willem Dafoe ja Josh Keaton, eesti keeles aga Christopher Rajaveer, Getter Jaani ja Tõnu Oja.