Robert DeNiro nimetas koos Pacinoga tehtud filmi, mille üle ta uhkust ei tunne

Kokku on Pacino ja DeNiro koos mänginud neljas filmis: 1974. aastal «Ristiisa» teises osas, 1995. aastal filmis «Heat» ning nüüd režissöör Martin Scorsese elu kalleimas filmis «Iirlane». Kui see oleks nende teha, siis Pacino ja DeNiro jaoks võiks see nimekiri niisuguseks jäädagi, kuid neli on neli ja fakt on see, et aastakümne taha jääb nenede ühine ülesastumine peaasjalikult produtsendi, aga ka telerežissöörina tegutsenud Jon Avneti lavastatud krimidraamas «Righteous Kill» .

Päris miinustesse film siiski ei jäänud ja vanameistrid teenisid siiski ka kangematelt kriitikutelt ära kiituse oma laitmatu näitlemisoskuse ja võime eest n-ö sitast saia teha. DeNiro meenutas, et filmi esilinastuse punasel vaibal rahva hõiskavat vastuvõttu nähes mõtles ta vaid üht: «Ütlesin, et see on suurepärane reaktsioon, aga oleks tore, kui nad oleksid seal filmi pärast, mille üle võiksime (koos Pacinoga – toim.) ka uhkust tunda. Järgmine kord teeme sellise filmi, mis meile endale ka meeldib.» 10 aastat hiljem läks käiku Scorsese Netflixi-projekt ning võib öelda, et mehed pidasid oma sõna.

Variety kriitik leiab, et filmis on tunda Scorsese vanade tööde kaja, ent samas suudab film viia kuskile täiesti uude kohta. New York Post rõõmustab, et Scorsese on jätkuvalt tippvormis. The New York Times aga tunnustab, et ehkki film on sünge nagu Rembrandti maal, siis pole see sentimentaalne ning lisab, et kui DeNiro ja Pesci on koos ekraanil, siis taastub usk kunsti jõusse.



Mõistagi ei väsi meediaväljaanded entusiastlikult märkimast, et ilmselt on Scorsesel tänavu Oscaritele asja.