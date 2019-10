Aita kaasa! Eesti esimese «munadega» komöödia «Ühemeheshow» iga kinopilet toetab vähiravi ühe euroga

«Ühemeheshow» esilinastub kinodes üle Eesti 1. novembril, mis märgib ühtlasi meeste tervise kuu algust. «Vähi diagnoosist ning sellega kaasnevatest tunnetepööristest, mis nii haiget kui ka tema lähedasi mõjutavad, räägitakse liiga vähe. Ainuüksi munandivähi diagnoosiga inimesi on meie hulgas väga palju ning on oluline, et nad teaksid, et nad ei ole selles olukorras üksi,» ütleb Chucki osatäitja ja filmi üks stsenaristidest Stewart Johnson.

«Ühemeheshow» on Eestis elava ameerika püstijalakoomiku Stewart Johnsoni elust inspireeritud lugu, mille keskmes on raadio DJ Chuck Berger, keda kehastab Johnson ise. Tema naine tahab ta maha jätta, tema ülemus tahab ta vallandada ja nagu sellest veel vähe oleks, isegi tema munand tahab temast lahti saada. Arstidelt munandivähi diagnoosi saamise järel on Chucki suurimaks hirmuks, et temast saab munadeta mees. Raske haigusega võitlema asudes avastab Chuck peagi, milline vägi on huumoril ja aususel.