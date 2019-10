Jõllita või jutti: Netflix liiga kallis? YouTube'i kanal Dust näitab tasuta «Black Mirrori» väärilisi lühiulmekaid

Kui äsja tuli välja uudis, et isegi kohtinguäpp Tinder tuleb välja oma interaktiivse seriaaliga, siis on selge, et lühifilmidele hakkab üha enam turgu olema just tänu nutiseadmetele, mis kaotavad kõik kinode poolt harjumuspäraseks vormitud piirid sellelt, kui pikk üks film peab olema.



Mitmete teiste kvaliteetsetele lühifilmidele pühendunud kanalite seas on end sisse seadnud filmiplatvorm ja produktsioonifirma Dust, mille eesmärgiks on olla binge-worthy ehk uue põlvkonna vahetpidamatavahtimise kanaliks ning seda (esialgu?) tasuta. Platvorm teeb koostööd erinevate knaalitega, millest peamine mõistagi YouTube, kus on suurim tõenäosus leida loomulikul ehk surfamise teel uusi vaatajaid. Filmivalik on muljetavaldav ning võimaldab uutel tegijatel end Dusti kaudu tutvustada ja fännibaasile vundamenti laduda. Nii mõneski filmis näeb ka tuntud näitlejaid, teiste seas nt «Stranger Thingsi» Natalia Dyerit. Esilinastused toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti ning pühapäeviti näidatakse uusi lühifilmikassette.