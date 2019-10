Värske treiler: Uuslavastus «KIHK» näitab, mida teeb HIV noore paari kire ja armastusega

Me kõik teame seda lugu. Tüdruk tuleb oma pulmast. Poiss oma matustelt. Nad saavad kokku kinosaalis, hakkavad millegipärast rääkima ja avastavad õige pea, et neil on kahtlaselt palju ühist. Sarnased huvid, ühised hirmud ja unistused. Teineteise jaoks loodud. Sarnases olukorras leiavad end Kirke ja Karlo. Kirke on 20ndate alguses, energiline ja idealistlik naine, kes tunneb, et elu tänases Eestis on natukene liiga turvaline ning ettearvatav. 30ndates Karlo jõudis Kirkega samale äratundmisele mõne aasta eest, kui ta loobus lootustandvast karjäärist, vabanes kõigest ning läks maailma avastama. Rännakutelt ei leidnud ta, mida otsis. Selle asemel võttis ta koju kaasa ühe nakkushaiguse.