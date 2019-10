Huvitav film: Draamas «Mr. Jones» asub noor Briti ajakirjanik Stalini kuritegusid paljastama

On 1933. aasta ja waleslasest noor ja ambitsioonikas uuriv ajakirjanik Gareth Jones (James Norton) on kogunud tuntust ja enesekindlust oma intervjuu eest Saksamaal võimule saanud Adolf Hitleriga. Tänu oma uutele kontaktidele võimude seas õnnestub tal saada luba reisiks Nõukogude Liitu, kus Jones'il on kavas teha intervjuu Jossif Staliniga, et uurida lähemalt, millised on liidu majanduslikud laienemisplaanid ja viisaastakuplaan. Kuigi ajakirjanikul ei lubata Moskvast lahkuda, rikub too siiski keeldu ning jõuab välja Ukrainasse, kus temast saab sealse genotsiidi tunnistaja. Temast saab esimene lääne ajakirjanik, kes avalikustab Nõukogude Liidu näljahäda, ehkki see ei meeldi suurele osale lääne intelligentsist. Saanud eluaegse keelu kunagi Nõukogude Liitu uuesti siseneda, suundub Jones itta, kus teda röövitakse koos ühe Saksa ajakirjanikuga Hiinas bandiitide poolt ning tapetakse õhtul enne tema 30. sünnipäeva aastal 1935. Levisid kuuldused, et mõrvakäsu andis NKVD.



Film kandideeris tänavu Berliinis Kuldkarule ning linaloos teevad kõrvalosad Vanessa Kirby («Võimatu missioon», «Kroon») ja Peter Sarsgaard («Jackie», «Kurb Jasmine»).



Draamas näeme ekraanil ka kirjanik George Orwelli, kes kuuldavasti sai oma sõja lõpus ilmunud romaani «Loomade farm» jaoks inspiratsiooni ka sellest loost.