Õnne asemel õudus: Trilleris «Salatuba» täidab müstiline kamber majaelanike kõik soovid

Bucheoni Fantaasiafilmide Festivali peaauhinna võitnud film räägib noorpaarist Kate'ist (Olga Kurylenko) ja Mattist (Kevin Jannsens), kes kolivad suurest linnast eemale uude majja, millest peaks saama nende unistuste kodu. Maja on kaua tühjana seisnud ning seal korda luues avastavad nad majas salapärase ruumi, mis täidab nende iga materiaalse soovi. Ruum võimaldab soovida mida hing vaid ihaldab – on see miljon dollarit, maailma kuulsamad maalid või kasvõi tippklassi restorani õhtusöök. Kuna Kate on üle elanud kaks nürisünnitust, siis on nende kõige salajasemaks sooviks saada laps...