Meestekas Kanal 2s: Esimene «Kiired ja vihased» vilistab täna kummi veel paremini kui vanasti

Täna kell 20:35 näeb Kanal 2 eetris põnevusmärulit keelatud kiirendusvõistluste pöörasest maailmast ehk ekraanile jõuab 2001. aasta kassahitt «Kiired ja vihased» (The Fast and the Furious), mis pani veel enese teadmata alguse saagale, mis tänaseni rahvast üle maailma kinodesse toob.