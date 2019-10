Kuidas nii? Liza Minnelli ei kavatsegi oma emast eluloofilmi vaatama minna

TMZ vahendab, et ehkki Liza Minnelli on algusest peale olnud kursis sellega, et film tuleb ning et Zellweger hea rolliga hakkama sai, siis ei kavatsegi diiva reeta oma põhimõtet mitte vaadata filme, kus teda või tema ema kujutatakse. Toronto filmifestivalil kaks püstiovatsiooni saanud «Judy» nägemine võiks seejuures iseäranis valulik olla, kuna keskendub naise sõltuvustest räsitud elu lõppvaatusele. Minnelli olevat veendumusel, et kes tahab teada, milline oli tema ema, peaks lihtsalt vaatama filme, milles naine ise mängis, või kuulama tema plaate, ja kogu lugu. Minnelli poolõde Lorna Luft olevat TMZ siseallika andmetel hiljuti sisuliselt sama vastanud ega soovivat filmi näha.



Zellwegeril pole siiski põhjust kurvastada, kuna Minnelli teatas juba siis, kui filmi tulek välja kuulutati, et kõik kuuldused tema pahameelest filmitegijate suhtes on 100% väljamõeldis ning tema seisukoht on neutraalne. Ka on diiva kiitnud Renée Zellwegerit, keda naine on nimetanud imeliseks näitlejannaks, kelle filme Minnelli aastaid nautinud on.