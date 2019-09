Kinokassa TOP: «Vanamehe film» lüpsis ligi 30 000 huumorisõpra naerupisaraist kuivaks

Filmi üks produtsente Tanel Tatter ütleb, et kui film oli valmis saanud, siis teadsid nad kohe, et neil on käes midagi erilist, midagi väga originaalset. «Kuid kui olime kätte saanud esimeste päevade tulemused, oli aga üllatus veelgi suurem. Vanamehel on ikka meeletult palju fänne. Meie eesmärk oli kohe avanädalavahetusel jõuda filmiga igasse Eestimaa nurka ja filmitegijana on rõõm tõdeda, kui palju uusi ägedaid kinovalmidusega kultuuriasutusi on juurde tulnud. Väga populaarseteks osutusid Helsingi linastused, kus Eesti kogukond jooksis filmile tormi. Vanamehe lavastajad Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa on teinud omale põhjaliku tuurigraafiku, et kohtude üle kodumaa oma publikuga nii palju kui võimalik,» selgitab Tatter.

«Vanamehe film» ei hoia tagasi ka filmi meenete osas ja teeb filmivaatajad veel õnnelikumaks. Sellest nädalast on lisaks Eesti esimesele Bobblehead nukule kõigil Vanamehe fännidel võimalik Apollo ja Rahva Raamatu poodidest soetada ka «Vanamehe mäng», mis on tehtud Vanamehe multika ainetel. Vanamees satub mängu looja Tarmo Tuule sõnul pidevalt naljakatesse ning absurdsetesse seiklustesse nii lastelaste kui ka külaelanikega. Mängu eesmärk on koguda enda ette võimalikult suurel hulgal mängukaarte.

«Vanamehe film» põlvkondi ühendav, eepiline road movie, mis peaks pühkima tolmu iidselt rahvatarkuselt, et piim – see on suur vastutus.

Eesti kinode TOP 7 (27. – 29.09.2019):

1. Vanamehe film (28 957 vaatajat / 1. nädal / 201 503,54€)

2. Lammas Shaun.Film.Farmigeddon (6047 vaatajat / 1. nädal / 32 203,67€)

3. Tähtede poole (3231 vaatajat / 2. nädal / 25 326,97€)

4. Ükssarvik (2404 vaatajat / 3. nädal / 18 474,31€)

5. Seksikad sulid (2131 vaatajat / 2. nädal / 15 797,39€)

6. Downton Abbey (2050 vaatajat / 3. nädal / 14 928,33€)

7. Paharet (1723 vaatajat / 3. nädal / 9 239,82€)

«Vanamehe filmis» algab lugu sellest, kui lapšelapsed tulevad suveks maale Vanamehele külla. Idüllilisest suvepuhkusest vanaiša juures on asi kaugel, sest Vanamees ruunab karmi maatööga nii lapsi kui ka oma lüpsilehma. Jõmpšikad ei mõista maaelu kombeid ja põhjustavad hinnatud lehma põgenemise. Nüüd on Vanamehel ja lastel aega 24 tundi, et lehm üleš leida ja udar kahjutuks teha, sest nagu me kõik teame – üle ööpäeva lüpsmata udar plahvatab ja põhjustab hirmsa piimatuumakatastroofi! Sellel teekonnal seisavad meie kangelased silmitsi maaelu põlgavate hipsteritega, iidselt targa Puujumalaga, meeleheitel saekaatrimeestega, kõhukinnisuse käes vaevleva karuga ning lehma surma himustava Piimavanaga.

Filmi lavastajateks ja stsenaristideks on Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa. Loo autoriteks Mikk Mägi, Oskar Lehemaa ja Peeter Ritso. Tegelaskujudele andsid oma hääled Mikk Mägi, Oskar Lehemaa, Jan Uuspõld, Märt Avandi, Indrek Ojari, Jaagup Kreem ja paljud teised.