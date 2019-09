Valusas draamas «Pärast pulmi» kistakse armukolmnurgas vanad tunded päevavalguse kätte

Michelle Williams kehastab Isabeli, kes õpetab Indias asuvas lastekodus lapsi. Ühel päeval saabub talle kutse New Yorki. Kutse saatjaks on rikas ärinaine Theresa (Julianne Moore), kes tahab Isabeliga kohtuda, et otsustada, kas annetada lastekodule 2 miljonit dollarit. Kohale jõudes kutsub Theresa Isabeli oma tütre Grace'i (Abby Quinn) pulma, kus Isabel avastab, et Theresa abikaasaks ning Grace isaks ei ole keegi muu, kui tema kunagine elu armastus Oscar (Billy Crudup). Isabel hakkab taipama, et ta on sinna kutsutud mingi varjatud tagamõttega.



Apollo Kinodes alates 4. oktoobrist 2019.



