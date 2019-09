Haara võimalusest: Spioonipõnevik «O2» otsib mehi Vääna Mõisakooli massistseenidesse

«O2» produtsent Kristian Taska sõnas, et Vääna Mõisakoolis filmitakse kahe päeva jooksul massistseene, milles osalemine on hea võimalus jäädvustada end Eesti filmi ajalukku. «1. oktoobril ootame 100 ja 2. oktoobril 50 meessoost taustanäitlejat, kes saavad teha lähemat tutvust ajaloolise suurfilmi tootmise telgitagustega,» sõnas Taska.

Võttepäevade jooksul võib Harku ja Saue vallas näha kolmekümnendate aastate ajastutruusid sõidukeid ja kostümeeritud näitlejaid. Taska lisas, et võttemeeskond on väga tänulik Harku ja Saue valla elanikele ja vallavalitsustele vastutulelikkuse eest filmivõtete korraldamisel ning annab endast parima, et filmivõtted liiklust ja igapäevaelu võimalikult vähe segaksid.

«O2» filmivõtted on juba toimunud mitmel pool Tallinnas, Helsingis ja Tartus. Pärast Harku ja Saue valla võtteperioodi on planeeritud filmimine Ida-Virumaal, Vilniuses ning mitmel pool mujal.

Spioonipõneviku «O2» süžee käivitub 1939. aasta augusti lõpupäevil. Kohe-kohe on puhkemas Teine maailmasõda ja just nendel kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks. Peagi selgub, et meie luure ridades tegutseb äraandja. Reeturi tabamine tehakse ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast) ja algab pingeline kassi-hiire mäng. Samal ajal jõuab luureteenistusteni info, et Stalin ja Hitler on sõlminud tervet Euroopat ja ühtlasi ka Eestit puudutava salakokkuleppe. Olukorda ei muuda lihtsamaks ka Feliksit painav saladus, mille keskmes on kahe aasta tagune kirglik armusuhe poolatar Maria Dubrawskaga (Läti näitlejatar Agnese Cīrule).