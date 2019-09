Cannes Lions eriseansid: Apollo Kinodes saab näha Oscari-väärilisi reklaame

Tuntud reklaamitegija ja tunnustatud koomiksimeister Madis Otsa sõnul näeme ja kuuleme ligi 5000 kuni 10 000 reklaamisõnumit päevas. Cannes Lionsi filmiõhtul on hea võimalus teada saada, mida valdkonna professionaalid sellest maailma parimatena esile tõstavad. «Sama kindlalt tasub tulla ka lihtsalt kvaliteetse meelelahutuse pärast, sest peale pikkuse ei jää maailma parimad telereklaamid mitte millegi poolest alla filmi- ja teletööstuse koorekihile. Kogeda neid kinohelis ja -pildis on ainulaadne võimalus,» kinnitab Ots.

Cannes Lionsi loovusfestivali on Lõuna-Prantsusmaal peetud juba 66 korda. Eesti loovkogukonnale on see oluline sihtkoht nii õppimiseks kui ka suhtevõgustiku loomiseks. Parimate reklaamfilmide seansid toimuvad Eestis juba neljandat korda.