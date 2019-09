Hea või halb? «Jurassic Worldi» kolmas osa nostalgitseb 30 aasta taguse «Jurassic Parki» järele

Kuigi kõik kolm on oma tegelaskujusid mõnes järjes uuesti kehastanud, on kolmiku jaoks nüüd tegu suure kokkutulekuga, mis tähendab ilmselt tugevat annust nostalgiat. Kuigi ilmselt paljud fännid rõõmustavad, siis just see asjaolu võib teistpidi aga ka häirima hakata: Bleeding Cool tõdeb skeptiliselt, et juba üksi Goldblumi kõvasti promotud cameo dr. Ian Malcolmina eelmises JW filmis «Langenud kuningriik» seisnes praktiliselt oma vanade repliikide taasesitamises ja neistki sai 95% juba treileris ära näha.