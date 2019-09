Välkdokk: Vaata, millise möllu põhjustas Will Smithi saabumine Budapesti

Will Smith, Jerry Bruckheimer ja Ang Lee filmi «Kaksikmees» promosündmusel Budapestis

«Kaksikmehes» näeme 50-aastast Will Smithi avastamas enda veerandsajandi võrra nooremat (digitaalselt noorendatud) klooni, keda ta on tapma saadetud. Mingil põhjusel aga suudab see kummaline märklaud ennustada iga tema käiku.