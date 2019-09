Galerii: Külatäis sõpru ja toetajaid kogunes Apollo Kino Ülemistes «Vanamehe filmi» eriseansile

«Vanamehe filmis» algab lugu sellest, kui lapšelapsed tulevad suveks maale Vanamehele külla. Idüllilisest suvepuhkusest vanaiša juures on asi kaugel, sest Vanamees ruunab karmi maatööga nii lapsi kui ka oma lüpsilehma. Jõmpšikad ei mõista maaelu kombeid ja põhjustavad hinnatud lehma põgenemise. Nüüd on Vanamehel ja lastel aega 24 tundi, et lehm üleš leida ja udar kahjutuks teha, sest nagu me kõik teame – üle ööpäeva lüpsmata udar plahvatab ja põhjustab hirmsa piimatuumakatastroofi! Sellel teekonnal seisavad meie kangelased silmitsi maaelu põlgavate hipsteritega, iidselt targa Puujumalaga, meeleheitel saekaatrimeestega, kõhukinnisuse käes vaevleva karuga ning lehma surma himustava Piimavanaga.

Täispika animatsiooni režissöörideks ja stsenaristideks on Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa. Küsimusele, kes on Vanamees, vastavad autorid, et ta on heatahtlikult vastutustundetu elumees, kes armastab oma lauta ning piimabišnušit. «Vanamehe filmi» vaataja ei pea autorite kinnitusel olema olnud pikaaegne Vanamehe fänn, et filmis toimuvat mõista või sellele kaasa elada – film on mõeldud kõigile, kes peavad lugu äkilisest huumorist ja tempokast astumisest. «See film on šulle, mulle, meile kõigile ja Eešti rahvale!»