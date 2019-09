Nädala uued filmid: Oscari-vääriline tapja, Tõnis Mägi, jalkadokk, Vene spioonikool, karvaloom, armukolmnurk ja Woodi Alleni romantika

Apollo Kinodes alates 4. oktoobrist 2019.

Juba aasta alguses Sundance'i filmifestivalil esilinastunud ning pärast seda planeedile festivalidel linastudes tiiru peale teinud draamas «Pärast pulmi» (After The Wedding) kehastab Michelle Williams Isabeli, kes õpetab Indias asuvas lastekodus lapsi. Ühel päeval saabub talle kutse New Yorki. Kutse saatjaks on rikas ärinaine Theresa (Julianne Moore), kes tahab Isabeliga kohtuda, et otsustada, kas annetada lastekodule 2 miljonit dollarit. Kohale jõudes kutsub Theresa Isabeli oma tütre Grace'i (Abby Quinn) pulma, kus Isabel avastab, et Theresa abikaasaks ning Grace isaks ei ole keegi muu, kui tema kunagine elu armastus Oscar (Billy Crudup). Isabel hakkab taipama, et ta on sinna kutsutud mingi varjatud tagamõttega.



Apollo Kinodes alates 4. oktoobrist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.

Põnev ja pingeline Vene triller «Sangar» (Герой) räägib 15 aasta eest teismelisena oma isa juhitud spioonikoolis õppinud Andreist (Aleksander Petrov). Kooli eesmärk oli luua salaagentide võrgustik, mis suudaks igal ajahetkel täita eriülesandeid.

See eksperimentaalprojekt suleti aga ootamatult ning spiooniks koolitatud noormees on jõudnud tavaeluga kohaneda ning unustanud oma mineviku. Ootamatult helistab talle aga isa, kolonel Rodin (Vladimir Maškov), keda aastaid surnuks on peetud. Selgub, et Andrei elu on ohus, kuna otsustatud on likvideerida kõik spioonikooli endised kasvandikud. Andrei on sunnitud kõik sinnapaika jätma ja põgenema. Kedagi ei saa enam usaldada.

Ta otsib üles oma kursuseõe ja esimese armastuse Maria (Svetlana Hodtšenkova). Noored on ootamatult ja vastu oma tahtmist tõmmatud ohtlikku ja salajasse spioonimaailma. Andreil tuleb lisaks oma elu päästmisele kogeda elu suurimat armastust ja alatuimat reetmist.

Eriefektidega palistatud äkiline triller «Sangar» hoiab põnevust üleval filmi algusest kuni lõpuni.

Apollo Kinodes alates 4. oktoobrist 2019.

4. oktoobril esilinastub Apollo Kinos «Kastist väljas» on portreefilm ühest kõigi aegade parimast jalgpallurist Eestis – Konstantin Vassiljevist. Lugu sellest, kuidas Maardus elavast vene poisist Kostjast saab eestlaste kangelane. Ometi ei kulgenud maestroks kutsutava Vassiljevi karjäär veatult. Filosoofina suudab ta lahti mõtestada nii karjääri kõrghetked kui altminekud.

Apollo Kinodes alates 4. oktoobrist 2019.

«Tõnis Mägi. Vaikus valguses» on portreefilm Eesti muusika elavast legendist, kes ilmselt ühegi kaasmaalase jaoks pikemat tutvustamist ei vaja. Tegemist on mehega, kes säras aastakümneid mitte ainult kodumaa vaid kogu kunagise Nõukogude Liidu rokitaevas ning kellest hiljem sai taasiseseisvumisaja suurim ja eesti rahvast kõige jõulisemalt ühendav laulik.

Läbi värvika elu mitmetahuliste keerdkäikude on Tõnis jõudnud äärmiselt põneva maailmatunnetuseni, millest on kantud ka tema looming. Film annab vaatajale võimaluse õige lähedalt piiluda helilooja salapärasesse maailma ning olla kaasreisijaks teekonnal, mis muusikut inspireerib. Me näeme, kuidas sünnivad tema laulud ja saame kuulda, mismoodi autor ise oma loomingut lahti mõtestab. Igas loos peegeldub Tõnis Mägi isemoodi maailm, kajastuvad erinevad hetked tema elust ja Eesti kultuuriloost.