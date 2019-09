Fänniteooria: Kas Christopher Nolan teeb «Tenetis» Taukari-trikki?

Kui üldiselt filmitakse «Tenetit» lausa hämmastavalt tiheda saladuskatte all ning fännid on sunnitud uudiste ootel kuude kaupa «kuival» olema, siis on paljud kinokülastajad USAst Venemaani saanud enda üllatuseks mitmete hittfilmide eel näha filmi esimest tiiserit. Ametlikult klippi netis üleval ei ripugi, isegi mitte filmi ametlikul veebilehel – Nolan filmib oma tuleva aasta 17. juulil esilinastuva põneviku nimelt filmilindile ning eksklusiivne üllatustiiser oli ninanipsuks neile, kes harjunud kõike netist kätte saama.