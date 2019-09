Jäiselt värske treiler: Kisub «Troonide mänguks»? Loe, mis saladused paljastab «Lumekuninganna ja igavene talv 2»

Kahe treileri peale kokku saame loost juba üksjagu vihjeid. Esmalt on selge, et kui esimene film oli rohkem Annast, kes püüdis aidata enda ja oma jäise talendiga pahuksis õde aidata, siis järjefilm rändab loos kaugele minevikku, juba õdede vanemate, kuningas Agnarri ning kuninganna Iduna noorusaegadesse. «Minevik pole selline, nagu arvasid,» kõlab esimeses treileris juba viide, et Elsa maagiline jääpuudutus võib olla seotud kaugete minevikusündmustega.



Kuid kerides korraks tagasi n-ö tänapäeva, siis näeme teises treileris, et loss on ikka veel jääs, mis tähendab, et Elsa on jätkuvalt kuninganna ning paistab, et elab linnarahvaga rahus ning on oma jäiste võimete üle valitsema õppinud (ehkki nagu esimene treiler näitab, siis on Elsalgi veel arenguruumi, mida ta kas vabal ajal või siis juba teises filmis vajadusest proovile paneb).