Õudusfilmis «Sinu päevad on loetud» toob põrgulik nutiäpp vikatimehe koju kätte

Loo peaosas on noor medõde (Elizabeth Lail), kes tõmbab rakenduse nalja pärast alla ning saab äpist teada, et tal on elamiseks järel veel vaid napid kolm päeva. See peab mingi jama olema, eks? Mis nüüd saab siis? Paraku võtavad nutirakenduse loojad või vanakurat ise oma start-upi tõsiselt ning asuvad täisteenuse mõttes tüdrukut maha nottima.