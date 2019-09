Vene põnevusmärulis «Sangar» tuleb spiooniõpilastel ootamatult surmav «eksam» sooritada

See eksperimentaalprojekt suleti aga ootamatult ning spiooniks koolitatud noormees on jõudnud tavaeluga kohaneda ning unustanud oma mineviku. Ootamatult helistab talle aga isa, kolonel Rodin (Vladimir Maškov), keda aastaid surnuks on peetud. Selgub, et Andrei elu on ohus, kuna otsustatud on likvideerida kõik spioonikooli endised kasvandikud. Andrei on sunnitud kõik sinnapaika jätma ja põgenema. Kedagi ei saa enam usaldada.