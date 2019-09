Käib küll? Vaata ja võrdle, milline näeb välja noorendatud Robert DeNiro Scorsese maffiafilmis

Kui juba esimeses tiiseris saime pilgu heita veidi nooremale DeNirole, siis äsja ilmunud pikemas treileris saame aimu, kui kaugele digitaalsete efektide kasutamisel mindud on. Kuuldavasti kulubki Scorsese 160-miljonilisest eelarvest suur amps just näitlejate nägude nooremaks tegemisele, kuna filmi tegevus toimub väga erinevatel ajajärkudel.



Tulemus on juba siin-seal ka kahtluse alla seatud: Collider näiteks ei püüagi pehmendada oma arvamust, et näitlejate asemel näeme nende «multikaversioone», mis näeb välja vähem nagu kaasaegselt ja täpselt noorendatud Will Smith «Kaksikmehes» või Samuel L. Jackson «Kapten Marvelis», vaid rohkem nagu Jeff Bridges kümnenditaguses «Tron: Pärandis».