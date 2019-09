Disney juht meenutab: Pojaga kinos käinud Steve Jobs pettus Marveli filmis nii väga, et võttis kõne lõpubossile

Pahanduse põhjuseks oli tänaseks juba pea 10 aasta taha jääv Marveli ulmemärul «Raudmees 2» ( Iron Man 2 ), vahendab IndieWire . Iger meenutab raamatus Jobsi lühikest ja konkreetset telefonikõnet: «Kui film välja tuli, viis Steve oma poja seda vaatama. Ta helistas mulle järgmisel päeval ja ütles: «Viisin eile Reedi «Raudmees 2» vaatama. See imes!»» Konks seisneb selles, et Igeril polnud aga filmiga toona midagi pistmist, sest seda levitas hoopis Paramount Pictures – nimelt oli Disney Marveli õigused küll juba endale ostnud (4,24 miljoni dollari suuruse hiigeldiiliga), ent tehing oli erinevatel põhjustel pika vinnaga ning Disney asus levitajana tegutsema alles 2012. aasta «Tasujate» filmi juures. Ometi sõltus «Raudmees 2» edust mõnevõrra siiski Marveli filmide tulevik ja Iger nendib, et ega Jobs oma hinnangus eriti eksinudki: ka kriitikud tegid filmi tublisti maha ning võrreldes kaks aastat varasema «Raudmehega» teenis järg ära ikkagi väga kehvad hinded.

Küll aga ei takistanud see asjaolu filmi edu kinokassades ning 200-miljonilise eelarve juures suutis see teenida üle 623 miljoni dollari, mida oli rohkem kui teenis Raudmehe esimene film. Siiski ei olnud see midagi, võrreldes juba Disney ohjatud «Tasujate» avafilmiga, mis murdis end juba 1 miljardi dollari filmide klubisse ning ebaõnnestunud Raudmehe järg sai peatselt ülimalt eduka teise järje, mis samuti üle miljardi suutis «koju» tuua.



Iger ja Jobs olid pikaajalised sõbrad ning Iger avaldab oma raamatus ka kurioosse mõtte, et Disney ja Apple oleks ehk samuti ühel hetkel liitunud, kui Jobs poleks ootamatult vaid 56 aasta vanuses siit ilmast lahkunud.



