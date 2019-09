Kalliskivi-Furby, The Weeknd ja stripiklubid: Adam Sandler kehastub krimimadinas võlgades juveeliärikaks

Tegu on uusima ekraanitööga Safdie-vendadelt («Daddy Longlegs», «Good Time»), mis esilinastus Telluride'i festivalil ning jõudis ka Torontos kriitikute silme eest läbi joosta, saades korralikult kiita. Tähelepanu väärib asjaolu, et Sandler ei mängi just sageli indie-filmides ning mõjub selles New Yorgi linnatänavail ja kahtlastes urgastes lahti rulluvas tempokas krimimadinas vilunud sullerina kui ehtne värk. Omaette tähelepanu väärib mõistagi ka see kalliskividega Furby-loom, mis filmis etteaste teeb, ning ei maksa mainimata jätta ka korvpallur Kevin Garnetti ning muusik The Weekndi etteastet.



Vaata treilerit: