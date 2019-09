Huvitav teada: Miks kannab võidusõidudraama «Le Mans '66» poolel planeedil teist pealkirja?

Ameerikas, Kanadas, Brasiilias, Austraalias ja Venemaal kannab film pealkirja «Ford vs. Ferrari»: säärane vastandus olevat loominguliselt õigustatud ehk võtvat hästi kokku loo sisu, leiab filmiportaal ScreenRant, mis alternatiivi pehmelt öeldes viletsaks peab. Linalugu viib vaataja nimelt 60ndate keskpaiga Ameerikasse, mil autogigant Ford võttis ette ilmvõimatuna paistva väljakutse ehitada revolutsiooniline võidusõiduauto, millega Ferrarile 1966. aastal Prantsusmaal toimunud kuulsal Le Mansi 24-tunnisel võidusõidul pähe teha. Draama keskmeks on Fordi kuulsa GT40 arendamine ning peaasjalikult keerlevad sündmused masinaarenduse ja kahe autogigandi suhete ümber. Lihtne ja täpne.



Euroopas ja veel siin-seal kannab lugu aga pealkirja «Le Mans '66», nii nagu meilgi. Kuigi Fox/Disney ei ole selgitanud, miks filmil kaks pealkirja on (lõppude lõpuks on see väga tavaline asi, et film kannab eri turgudel eri pealkirju), siis võib oletada, et filmistuudio otsustas Euroopas panustada filmi turundamisel Le Mansi kahtlemata kuulsale nimele ja väärikale ajaloole. Samas on üpris kindel, et nii Ford kui ka Ferrari kõlavad ka Vanas Maailmas tavainimestele tuttavamalt kui Le Mans. Kas võib olla, et põhjus peitub siis milleski muus? Uurisime filmi Eesti levitajalt.

«Kuna kõik pealkirjad kooskõlastatakse stuudio poolt kõikides riikides ja regioonides, et vältida võimalikke konflikte ja vaidlusolukordi, siis ilmselt riikides, kus filmi nimeks on «Le Mans '66» tooks pealkiri «Ford vs. Ferrari» endaga kaasa tülikaid vaidlusi ja dispuute, mille üksikasjadesse laskumiseks puuduvad meil nii vajalik info kui ka stuudiopoolsed volitused, sest hea tava kohaselt ei kommenteeri me seda, mis meisse ei puutu,» kostab Hea Filmi juht Timo Diener.



«Või siis on põhjus lihtsalt selles, et stuudio arvab, et enamikes Euroopa riikides on «Le Mans '66» antud filmile kuidagimoodi parem pealkiri kui on seda «Ford vs. Ferrari». Meie igatahes toome Eesti kinodesse filmi pealkirjaga «Le Mans '66» ja filmi headusest ei röövi see pealkiri mitte kõigevähematki,» kinnitab ta.

Diener lisab, et «Le Mans '66» on eelseisva sügishooaja kindlasti üks kaasahaaravamaid filme linalugude «Walk the Line – Nagu noateral» ja «Logan» lavastajalt James Mangoldilt, kus nendele omaselt filigraansed rollisooritused teevad Oscari võitjad Christian Bale ja Matt Damon.

Muideks, arvatakse, et linaloost saabki Disney (kes filmi 20th Century Foxi ülevõtmisega n-ö päris) üks selle hooaja Oscari-kandidaate.

Vaata filmi uut treilerit, milles näeme peategelast rallimas nii Corvette'ide kui ka Porschedega ning ühtlasi hetki Fordi GT40st sõitmas Ferrari 330 P3 vastu:



Tõsielul põhinev «Le Mans '66» räägib ajast, mil Ford Ferrari vastu sõtta läks. See on lugu lennuka visiooniga autoehitajast Carroll Shelbyst (Damon) ja kartmatust võidusõitjast Ken Milesist (Bale), kes trotsisid suurkorporatsiooni bürokraatiat, füüsikaseadusi ja isiklikke deemoneid, et ehitada Ford Motor Company jaoks revolutsiooniline võidusõiduauto, millega minna vastu Enzo Ferrari loodud võidukatele neljarattalistele Prantsusmaal, legendaarsel Le Mans'i 24 tunni võidusõidul.

Filmi «Le Mans '66» lavastajaks on James Mangold («Logan», «Walk the Line», «3:10 to Yuma»). Osades Matt Damon («Jason Bourne»), Christian Bale («Pimeduse rüütel»), Jon Bernthal («Karistaja»), Caitriona Balfe («Võõramaalane»), Tracy Letts («Lady Bird»), Josh Lucas («Piinatud geenius»), Noah Jupe («Kena vaikne kohake»), Remo Girone («Killing Eve») ja Ray McKinnon («Apollo 13»).