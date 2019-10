Romantiline komöödia Kate'st (Meg Ryan), kelle tööreisil olev kihlatu helistab ja teatab, et nende suhe on lõppenud. Paanilist lennuhirmu trotsides otsustab Kate Pariisi kohale minna. Seal tutvub ta prantslase Luciga (Kevin Kline), kes on talle esimesest silmapilgust ebasümpaatne, kuid Luc poetab salaja tema kotti teemantkaelakee, mille naine üle piiri toimetab. Lennujaamarüsinas kaob Kate aga Lucil silmist.