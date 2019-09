Galerii: Lõppesid Priit Pääsukese uue noortekomöödia «Öölapsed» võtted

«Filmi võtteperioodi lõpetamine öötundidel oli igati sümboolne, sest just öö on nii filmi loomisel kui ka sisus olnud üheks läbivaks jooneks. Kogu see eriline õhtune energia on nüüd kaamerasse püütud, mida täiendab näitlejate tasemel huumoritunnetus,» sõnas filmi režissöör Priit Pääsuke. «Filmigrupp, kus teevad mängufilmidebüüdi mitmed uued andekad filmitegijad, sai tehniliselt keerulise võtteperioodiga imeliselt hästi hakkama. Oleme tänulikud ka nendele ligi 100 vabatahtlikule noorele, kes erinevates stseenides taustanäitlejatena kaasa tegid ja suve jooksul mitu ööd võtetel veetsid,» lisas Pääsuke.