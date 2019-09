Paneb hinge värisema: Ilmus narkosarja «Halvale teele» jätkuloo pikalt oodatud ametlik treiler

Treilerist näeme, et Jesse Pinkman (Aaron Paul) on miski ime läbi vaenlaste eest pagedes suutnud ellu jääda, ehkki räsitud ja armilisena, ning valmistub «vastuteeneks». Kaadritagune hääl treileri lõpus aga annab lootust, et ka Waltile võisid sarjakirjutajad tegijad elupäevi siiski juurde kirjutada.