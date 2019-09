Treiler: Horrorhittide «See» 17-aastane staar Sophia Lillis mängib «Hansukese ja Gretekese» õudukas

Tänaseks 17-aastasel Lillisel on käes tähelennu aastad: New Yorgist pärit neiul on käsil juba üks noortele suunatud ulmesugemetega teleseriaal «I Am Not Okay With This» ning mängufilm «The Burning Season», kus ta kehastab Naomi Wattsi tütart, kes suundub Madagascaril ohustatud leemureid päästma.