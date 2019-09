Filmikägu: Alguses sai kiire ei? «Vanamehe film» pani rokistaar Jaagup Kreemi mannergute vahele möllama

«Eestis on ilmselt vähe neid, kes saavad öelda, et nad on filmides mänginud iseennast. Veel vähem on neid, kes saavad öelda, et nad on andnud hääle enda nukule. Jaagup Kreem on Jaagup Kreem nukufilmis «Vanamehe film». Ja Jaagup on meil külas,» tutvustavad Kristjan Gold ja Lauri Kaare oma saate uut episoodi.

«Uudistes läheme tagasi 90ndatesse. Stallone tahaks teha järge filmile «Tango & Cash», «Tondipüüdjate» järg lisas omale tuttavaid nägusid, «Päästja koolikell» plaanib naasta teleekraanile ja «Jälitatavast» plaanitakse uut seriaali. Uutest filmidest on sel nädalal valikus «Päikese tütred», «Puutumatu», «Ohakalind», «Rambo. Viimane veri», «Seksikad sulid» ja «Tähtede poole».»



LOE UUTE FILMIDE KOHTA LÄHEMALT: Nädala uued filmid: Brad Pitti hiilgav kosmosefilm, seksikad sulid, Rambo kättemaks, Hollywoodi kiskja ja muuseumiplahvatus



Kuula uut osa:

Oskar Lehemaa ja Mikk Mägi kirjutatud ja lavastatud lugu algab filmis sellest, kui lapšelapsed tulevad suveks maale Vanamehele külla. Idüllilisest suvepuhkusest vanaiša juures on asi kaugel, sest Vanamees ruunab karmi maa tööga nii lapsi kui ka oma lüpsilehma. Jõmpšikad ei mõista maaelu kombeid ja põhjustavad hinnatud lehma põgenemise. Nüüd on Vanamehel ja lastel aega 24 tundi, et lehm üleš leida ja udar kahjutuks teha, sest nagu me kõik teame – üle ööpäeva lüpsmata udar plahvatab ja põhjustab hirmsa piimatuumakatastroofi! Sellel teekonnal seisavad meie kangelased silmitsi maaelu põlgavate hipsteritega, iidselt targa Puujumalaga, meeleheitel saekaatrimeestega, kõhukinnisuse käes vaevleva karuga ning lehma surma himustava Piimavanaga.

Vanamehele hääle andnud Mikk Mägi ütleb: «Pange ennast valmis lauda-eepikaks! «Vanamehe film» murrab välja sketšide raamidest: suure ekraani jaoks oleme Vanamehe maailma väga suureks ehitanud. Võtsime Vanamehe multikast tuntud absurdsed tegelased ja tahumatu huumori ning lisasime sellele kinolinale väärilise loo. Usume, et seikluse skaala on kindlasti kinokülastajale meeldivaks üllatuseks.»

Küsimusele, kes on Vanamees, vastavad autorid, et ta on heatahtlikult vastutustundetu elumees, kes armastab oma lauta ning piimabišnušit.

«Vanamehe filmi» vaataja ei pea autorite kinnitusel olema olnud pikaaegne Vanamehe fänn, et filmis toimuvat mõista või sellele kaasa elada – film on mõeldud kõigile, kes peavad lugu äkilisest huumorist ja tempokast astumisest. «See film on šulle, mulle, meile kõigile ja Eešti rahvale!»

Tegelaskujudele annavad oma hääled Mikk Mägi, Jan Uuspõld, Märt Avandi, Indrek Ojari, Mart Kukk, Kristjan Lüüs, Jaagup Kreem ja paljud teised. Filmi tootjateks on BOP! Animation ja Apollo Film Productions.