Nädala uued filmid: Laudamärul, ufod, Jackie ja Arnold Vene filmis, neetud paat, nõretav naistekas, maffia ja Megan Fox

Veel enne kui Oscari-võitja Gary Oldman koos Antonio Banderasega komöödias «Pesumaja» Meryl Streepi kiuste kindlustusturgu pettustega vahtu kütavad, tuleb tal läbi käia korralikust tsentrifuugirežiimist õudusfilmis «Mary needus» (Mary).

David (Gary Oldman) on abieluraskustes vaevlev pereisa, kes soovib oma perekonnale paremat elu. Ühel päeval ostab David impulsiivselt vana laeva, uskudes, et see ongi tema pääsetee õnnele ja loomulikult minnaksegi õige pea üheskoos laevareisile. Laevale jõuavad peale Davidi ka tema abikaasa Sarah (Emily Mortimer), nende kaks tütart ja kaks noormeest. Ei möödu kuigi palju aega enne kui selgub, et asi on õnnest kaugel – juhtuma hakkavad hoopiski kummalised ja hirmsad sündmused ning meresõidust saab õuduste reis.

Apollo Kinodes alates 27. septembrist 2019.

Praeguse aja ühe edukaima kirjaniku Sophie Kinsella («Ostuhullu pihtimused»), eesti keeleski ilmunud romantilise komöödia ekraniseering «Kellel poleks saladusi?» (Can You Keep a Secret?) satub noor naine kirgede keerisesse.

Emma Corrigan (Alexandra Daddario) on noor naine, kellel on elus justkui kõik olemas ning elu läheb ülesmäge. Ühel tööreisil satub Emma lennuk aga ohtlikku olukorda ning arvates kõige halvemat, pihib Emma oma saladusesed täiesti võõrale mehele, Jack Harperile (Tyler Hoechlin).

Õnnelikult siiski maa peale jõudnuna arvab Emma, et ei näe Jacki enam kunagi ning ta salajased mõtted jäävadki saladuseks, kuid ta üllatus on suur, kui tuleb välja, et Jack on selle firma omanik, kuhu ta tööreis teda viis.

Peaosades on särav Alexandra Daddario («San Andreas», «Baywatch») ning Supermanina «Supergirli» sarjast tuntud Tyler Hoechlin («Road to Perdition», «Fifty Shades Freed»). Kõrvalosades näeme Laverne Coxi, Kimiko Glenni ja Judah Friedlanderit.

Põnevikus «Informaator» (Informer) tuleb Joel Kinnamanil seista võimatute valikute ees ja teha kõik selleks, et päästa end ja oma perekonda. Auväärselt erru saadetud erivägede sõdur Peter Koslow’ (Joel Kinnaman) maailm pööratakse pahupidi, kui ta oma naist (Ana de Armas) kaitstes kaklusesse satub ja vangi pannakse. Vastutasuks FBI (Oscarile kandideerinud Rosamund Pike ja Clive Owen) informaatoriks hakkamise eest pakutakse talle varem vabanemist. Tal tuleb oma oskusi kasutada, et tabada New Yorgi võimsaim maffiaboss Kindral. Kuid kui Koslow’le vabaduse tagama pidanud FBI operatsiooni käigus hukkub NYPD salapolitseinik, on Koslow äkitselt maffia ja FBI risttules. Kindral nõuab, et Koslow süü enda peale võtaks, ning saadab ta tagasi vanglasse narkoäri ajama. FBI jällegi leiab, et Kindrali palvel vanglasse naasmine on ainus viis nendega leppe püsima jäämiseks. Võimatute valikute ees seisev Koslow peab vanglasse naasma, kus ta hakkab koostama plaani, et pääseda New Yorgi kolme võimsaima organisatsiooni – maffia, NYPD ja FBI küüsist ning päästa end ja oma perekonda.

«Zeroville» (Zeroville) on lugu 24-aastasest arhitektuuritudengist Vikarist (James Franco, kes ühtlasi ka filmi režissöör), kes suundub 1969. aastal Hollywoodi, et teha teoks oma pöörased unistused.

Kõrvaltvaatajale tundub Hollywoodis lihtsa jooksupoisina alustav Vikar autistina – selle põhjustas raske lapsepõlv ja agressiivsest usufanatist isa. Küll aga on noormehel väljanägemist ning lisaks avaldavad muljet tema jõulised tätoveeringud. Tegelikkuses on tegu aga verisulis visionääriga, viitsütikuga pommiga, mis vaid ootab, et kuskilt tuleks saatuslik säde. Ta leiab end Hollywoodis läbi lüüa üritajate seltskonnast, kus liigub nii tähtsamaid kui ka vähemtähtsaid tegelinskeid, aga samuti ka saatuslikke kaunitare. Üks neist on Soledad (Megan Fox), kellega tasapisi karjääriredelil ülespoole liikuval Vikaril tekib suhe, mis viib omakorda välja ootamatute ja traagiliste sündmusteni.

Teistes osades astuvad üles nimekad näitlejad Will Ferrell, Seth Rogen jt.