Kuulsusehimu? Mees üritas end Nolani filmi «Tenet» Mumbai võttepaigas ära tappa

Päev oli alanud tegusalt ja rahulikult: varahommikul kogunes Colaba turu juurde umbes 300-400 võttega seotud inimest, vahendab Hindustan Times. Seejärel liikunud võttegrupp Bombay kuningliku jahtklubi juurde, mille aias ootasid kuni pärastlõunani ees stseenid Robert Pattinsoniga. Õhtusteks võteteks saabus Gateway of India juurde umbes 40 paati ning kui päeva lõpetama hakati, õnnetu intsident aet leidiski: keegi ajakirjanduse poolt identifitseerimata meesterahvas püüdis end otse Taj Majali hotelli vastas vette hüpates ära tappa, tehes seda filmidekoratsiooni lähedal.



Pealtnägija sõnul oli «Teneti» (kahjuks kirjeldamata – toim.) dekoratsioonil mehe päästmisel oluline roll, kuna kohal viibinud päästjad said selle abil mehele lähemale ning viimasele kõie külge, et teda veest välja hiivata. Politsei viis mehe kiiresti oma autosse nind võttepaigalt ja ajakirjanike käeulatusest minema. Hiljem selgus, et mees on elu ja tervise juures.