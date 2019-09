Ohtlik mäng! Romantilises draamas «Kellel poleks saladusi?» põleb noor naine kirest oma ülemuse vastu

Emma Corrigan (Alexandra Daddario) on noor naine, kellel on elus justkui kõik olemas ning elu läheb ülesmäge. Ühel tööreisil satub Emma lennuk aga ohtlikku olukorda ning arvates kõige halvemat, pihib Emma oma saladusesed täiesti võõrale mehele, Jack Harperile (Tyler Hoechlin).

Õnnelikult siiski maa peale jõudnuna arvab Emma, et ei näe Jacki enam kunagi ning ta salajased mõtted jäävadki saladuseks, kuid ta üllatus on suur, kui tuleb välja, et Jack on selle firma omanik, kuhu ta tööreis teda viis.