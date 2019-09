See naeratus kaob peagi: Paadihuviline Gary Oldman satub mereõudukas «Mary needus» tapjavaimude meelevalda

David (Gary Oldman) on abieluraskustes vaevlev pereisa, kes soovib oma perekonnale paremat elu. Ühel päeval ostab David impulsiivselt vana laeva, uskudes, et see ongi tema pääsetee õnnele ja loomulikult minnaksegi õige pea üheskoos laevareisile. Laevale jõuavad peale Davidi ka tema abikaasa Sarah (Emily Mortimer), nende kaks tütart ja kaks noormeest. Ei möödu kuigi palju aega enne kui selgub, et asi on õnnest kaugel – juhtuma hakkavad hoopiski kummalised ja hirmsad sündmused ning meresõidust saab õuduste reis.