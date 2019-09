Tele-esilinastus! Ränirahnud ja Kiviklibud on moodsad ja ajaga kaasas käivad kiviaja perekonnad, kes ei ela just luksulsikku elu, kuid kõik, mida vaja, on neil olemas. Fred (John Goodman) ja Barney (Rick Moranis) töötavad kivikaevanduses ja aitavad teineteist igas olukorras. Kõik aga muutub kardinaalselt, kui Fred saab ametikõrgendust – temast saab kivikaevanduse asepresident. Suur hunnik raha ja luksuslik elu viivad mehe eemale nii Barneyst kui ka naisest Wilmast (Elizabeth Perkins).