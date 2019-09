Romantika Kanal 2s: «Nagu hunnik õnnetust» ehk kas monogaamia on realistlik või mitte?

Juba väikse tüdrukuna pidi Amy (Amy Schumer) oma elumehest isa suust kuulma, et monogaamia ei ole realistlik. Aastaid hiljem töötab Amy meesteajakirja toimetajana ning elabki oma vaba ja vallalise elu sama kreedot järgides – kellele neid lämmatavaid ja igavaid romantilisi suhteid veel vaja on! Kui aga elunautijast naine ühtäkki oma intervjuuartikli peategelasse, veidi nohiklikku võluvasse spordiarsti Aaron Connersisse (Bill Hader) armuma hakkab, tekib Amyl küsimus, et kas püsisuhet nautivatel täiskasvanutel võib siiski õigus olla.