Nostalgia Kanal 2s: Kevin Costneri ja Bryan Adamsi «Robin Hood: Varaste prints» toob meelde vanad tunded

Ristiretkel türklaste kätte vangi langenud Robinil õnnestub põgeneda ja Inglismaale naasta. Koju jõudes ootab teda kurb uudis: Nottinghami šeriff on tapnud tema isa. Robin otsustab õigluse jalule seada – ta pageb Sherwoodi metsadesse, kus koondab enda ümber salkkonna mehi, kellega asub võitlusse kurjuse ja ebaõigluse vastu.



Tegu oli 1991. aasta ühe suurima hittfilmiga, mis tõi sisse ligi 400 miljonit dollarit ja kandideeris ka parima filmilaulu Oscarile, milleks oli Bryan Adamsi «(Everything I Do) I Do It for You».