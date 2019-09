Suur seikluspõnevik surelikust kangelasest Bekist, kes peab vastu astuma halastamatule pimedusejumalale Sethile (Gerard Butler). Seth on Egiptuse trooni jõuga endale võtnud ja seni rahumeelse ning jõuka impeeriumi kaosesse paisanud. Bek peab minema enneolematule rännakule, et päästa maailm ja oma tõeline armastus. Koos jumal Horosega (Nikolaj Coster-Waldau) peab ta läbima vapruse ja ohverduste tuleproovi, et sellest suurest vastasseisust elusana ja võidukalt välja tulla.