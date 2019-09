6 valitud filmi: Põnevad põrsad ja müstilised liblikad! Apollo Kino Pärnus näeb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

Vulkaaniline tegevus on kujundanud Islandi karmi põhjakõnnumaad nagu ei ühtki teist kohta maa peal: nii vee kohal kui ka all. Kuidas elavad loomad sellel karmil maastikul? Mida on vaja elamiseks liustike, kõrbete ja vulkaanide seas? Ja kuidas tulla toime samal ajal keeva ja külmuva veega? Need on ekstreemsuste saarel elamise väljakutsed.