Välkarvustused: Mida arvavad Eesti ettevõtjad, juhid ja investorid start-up komöödiast «Ükssarvik»?

Päris keeruline on startupist filmi teha. Ühest küljest on halb, kui seda liigselt romantiseerida – maailma muutmine on äge ja inspireeriv, kuid see tee on sageli väga okkaline ja raske. Kuid kes viitsiks ka vaadata filmi, kus ainult sellest raskusest räägitakse? Rain Rannu on suutnud selle tasakaalu suurepäraselt leida – «Ükssarviku» filmis on seda hullust ja põnevust, mis on vajalik uue ettevõtte käivitamiseks, kuid ka ausat sisevaadet, kui keeruline see on. Teine tasakaal, mis on hästi paigas – see film on huvitav vaatamine nii idufirmades töötavatele inimestele kui ka nendele, kes sellest maailmast kaugel. Mitmed keerulised ärilised olukorrad on hästi inimkeelde pandud.Kristjan LepikTopia tootejuht, investor