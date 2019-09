Kinokassa TOP: Eesti kinopublik tõttas Briti kuninglikust visiidist osa saama

On aasta 1927 ja me naaseme taas Yorkshire maakonda Downton Abbey lossi, kus elab Granthami krahv Robert Crawley (Hugh Bonneville) koos oma kauni naisperega. Elegantset paleed ja tema asukaid ootab nüüd ees elu suursündmus ning härrasrahvas ja teenijate vägi on aukartusest ja korraldamise vastutusest oimetu – on oodata kuninglikku visiiti. Hoolimata ehtinglaslikult väljapeetud kommetest ning talitsetud emotsioonidest hakkavad sündmused eskaleeruma täiesti ebasündsal kiirusel ja lossielanike päevad saavad täis segadust, tunnetemöllu ja ootamatuid lahendusi.



Downtoni ustav teenijaskond on kuningapere ülbe ülemteenri ja peene prantsuse peakoka saabudes sõjakalt meelestatud ja pensionile läinud Carson (Jim Carter) kutsutakse vastutusrikka sündmuse puhuks teenistusse tagasi. Püüdlik Molesly (Kevin Doyle) saab hakkama elu suurima fopaaga. Armastuse keerdkäigud raputavad nii Bransonit (Allen Leech), Daisyt (Sophie McShera) kui ka Edithit (Laura Carmichael).



Isalt krahvkonna majandusliku juhtimise üle võtnud ja hiljuti moto-entusiastist Henry Talbotiga abiellunud (Matthew Goode) Leedi Mary (Michelle Dockery) on mures Downton Abbey tuleviku pärast. Vankumatud vanaprouad Isobel (Penelope Wilton) ja Violet (Maggie Smith) on rohkem kui kunagi varem täis kuraasi ja iha vastastikku mõõtu võtta, aga kui kuningliku vastuvõtu puhuks sõidab kohale ka kiuslik kauge sugulane, panevad need kavalad rebased ühise eesmärgi nimel seljad kokku. Millise mulje jätab Downtoni-pere kuningale ja kuningannale?